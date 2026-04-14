Хабаровские учёные предложили фермерам саженцы крупной и вкусной клюквы

В Хабаровске Дальневосточный НИИ сельского хозяйства предлагает фермерам и дачникам саженцы клюквы. Красивая, крупная и очень вкусная ягода сегодня востребована у покупателей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Это отличная идея для тех, кто взял дальневосточный гектар и пока в раздумьях, как его использовать.
— Мы подобрали те сорта клюквы, которые у нас хорошо зимуют, разработали к ним технологию выращивания и теперь размножаем, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» директор института, член-корреспондент РАН Татьяна Асеева. — Сотрудники получили первый опыт, увидели, что ягода прекрасно растет.
Как известно, на Дальнем Востоке кислые почвы, с которыми мы боремся. А вот клюкве, как выясняются, именно такие и нужны. И когда люди говорят, что у них на поле болото, и они не знают, что с этим делать, ученые советуют начать выращивать клюкву.
Создать условия для нее не так сложно с нашими почвами, залежами торфяника и объемом влаги. Причем, возделывать ягоду можно в больших объемах.
В КНР, на противоположном берегу Амура, площадь, занятая под клюкву, достигает 250 гектаров. У нас одни и те же погодные условия, так что мы тоже можем всерьез заняться этой вкусной и полезной ягодой.
Тем более, что ученые не просто продают саженцы, но и предлагают технологию ее возделывания. Какие тут могут возникнуть проблемы?
Моя собеседница говорит, что особых рисков для выращивания клюквы нет. Кроме общих, которые касаются все культур. Специфика Дальнего Востока, особенно Хабаровского края, в том, что у нас высокая влажность воздуха и высокие температуры. А сейчас мы ощущаем еще и потепление климата.
— У нас уже не такие холодные зимы, теплее стало лето, — делится своими наблюдениями Татьяна Асеева. — Плюсовые температуры начинаются раньше и позже заканчиваются. Период тепла стал продолжительнее, раздвинулся вегетационный сезон. И, естественно, с таким количеством тепла и влаги меняется инфекционный фон. Инфекций становится больше и врагов в виде разного рода вредителей.
Мы должны смотреть вперед, предвидеть, а что будет через десять лет? Как мы станем бороться с инфекциями, как смягчить те негативные явления, которые нас ждут впереди. Ученые этим активно занимаются.