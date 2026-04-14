Жителей Хабаровского края предупредили о ночных заморозках 14 апреля

Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю предоставила прогноз погоды в Хабаровском крае на 14 апреля. Согласно официальным данным, опасных метеоявлений в этот день не зафиксировано. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В региональном центре ночью синоптики допускают вероятность небольшого дождя с мокрым снегом. Температура воздуха составит от −1 до +1 градуса. Днем в Хабаровске установится погода без осадков с температурой +9…+11 градусов. Порывы западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Южные и центральные районы края также окажутся в зоне влияния ночных осадков. Температурный фон в этих муниципалитетах будет варьироваться от −6 градусов ночью до +14 градусов в светлое время суток. В северной части региона метеорологи осадков не обещают, однако здесь сохраняются наиболее низкие температуры: до −8 градусов ночью и не выше +6 градусов днем.
