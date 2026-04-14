В Хабаровском крае 13 апреля пожарные с воздуха спасли село от огня

Пал сухой травы подошёл к населённому пункту на опасное расстояние.

В Хабаровском крае 13 апреля в Амурском районе пожарные защитили малочисленное село Голубичное от ландшафтного пожара — сообщает МЧС Хабаровского края.

Возгорание сухой растительности произошло в 1,5 километрах от населённого пункта, где расположены всего девять домов, из них лишь часть жилые. Из-за труднодоступности территории в Хабаровске оперативно подняли вертолёт Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России. На борту к месту направили группу пожарных и краевой противопожарной службы.

Ситуацию осложняли сильные порывы ветра, которые могли быстро направить огонь в сторону села. До прибытия специалистов местные жители начали тушить пламя своими силами и организовали подвоз воды для заправки ранцевых огнетушителей.

Прибывшие пожарные за три часа остановили распространение огня по кромке протяжённостью около 800 метров. Угроза населённому пункту была снята.

Пожароопасная обстановка в регионе остаётся под постоянным контролем. Специалисты отслеживают термические аномалии с помощью дистанционного мониторинга и координируют работу с лесоохраной и местными службами.