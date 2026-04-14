Super: 62-летний актер Ветров пришел на премьеру фильма с 24-летней возлюбленной

На премьеру фильма «Петрушка» 62-летний актер Владислав Ветров пришел с 24-летней возлюбленной. О новом романе артиста сообщило издание Super.ru.
По данным источника, Ветрова связывают романтические отношения с выпускницей ВГИКа Марией Шаговой, которую он уже около полугода представляет как свою избранницу.
Отмечается, что пару уже видели журналисты в ноябре прошлого года, но тогда актер и его спутница уклонялись от совместных кадров, а личность девушки оставалась нераскрытой.
— На этот раз Ветров также не стал привлекать Шагову к объективам камер и позировал фотографам в одиночестве, в то время как его возлюбленная терпеливо дожидалась его в стороне от всеобщего внимания. Однако при этом они и не скрывались полностью, как делали это осенью, — говорится в статье.
Впервые артист женился на однокурснице Ирине, которая родила ему сына Даниила и дочь Анастасию. Позже его супругой стала актриса Екатерина Кирчак, подарившая ему сына Всеволода и дочь Елизавету.
В конце марта сообщалось, что у продюсера и режиссера Федора Бондарчука, который в прошлом году развелся с актрисой Паулиной Андреевой, появилась новая возлюбленная.