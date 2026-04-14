Европа не понимает: Каллас высказалась о действиях США в Ормузском проливе

Европа не понимает смысла действий, предпринимаемых США в Ормузском проливе. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас.
«Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США», — сказала она в интервью ВВС.
Каллас подчеркнула, что никакие сборы или налоги за использование навигационных путей, ранее открытых для всех, не должны признаваться законными. Глава евродипломатии указала, что блокирование прохода через Ормузский пролив «причиняет серьёзные страдания» всему остальному миру и указала, что Европа готова задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в проливе при условии, что в регионе будут полностью завершены боевые действия.
Напомним, США начали блокаду Ормузского пролива. Формально речь о точечном, но крайне жестком контроле иранского направления.
Сообщалось, что США привлекли более 15 военных кораблей к блокаде Ормузского пролива.
По этому поводу президент Ирана Пезешкиан заявил, что блокада Ормузского пролива США ударит по мировой торговле.
Тем временем в ООН призвали уважать свободу судоходства в Ормузском проливе после блокады США.