Киев анонсировал новую поддержку себе же: речь идет о 2 млрд евро

«Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», — проинформировал министр в Telegram-канале.