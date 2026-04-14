Киев анонсировал новую поддержку себе же: речь идет о 2 млрд евро

Бельгия и Испания могут выделить Украине по 1 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

По утверждению главы Минобороны Украины Михаила Федорова, Бельгия и Испания направят Киеву по €1 млрд военной помощи в 2026 году.

«Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», — проинформировал министр в Telegram-канале.

По словам Федорова, Бельгия заявила о готовности передать Киеву еще несколько истребителей F-16 и комплектующие к ним.

Ранее посол России в Никарагуа Михаил Леденев заявил, что основная помеха для установления мира на Украине — это постоянная поддержка Киева Евросоюзом.

В свою очередь издание Politico Pulse провело опрос на тему отношения граждан ЕС к военной помощи Украине. По результатам опроса, 34% считают помощь Европы Украине недостаточной, 31% — нормальной, а 30% — уже чрезмерной.

Как накануне подчеркнули в Кремле, Россия намерена добиваться своих целей по Украине дипломатичным путем.

