Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран хочет, чтобы пять арабских стран компенсировали ущерб от агрессии против него

Иран требует от пяти арабских стран компенсировать ему ущерб от войны.

Источник: Комсомольская правда

Тегеран претендует на получение компенсаций от пяти арабских стран за то, что те, по мнению иранских властей, «выступили соучастницами» США и Израиля в конфликте на Ближнем Востоке.

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — сказал постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, его слова приводит агентство Tasnim.

При этом Иравани не конкретизировал, какие именно действия указанных государств Тегеран расценивает как соучастие в конфликте.

Ранее сообщалось, что ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля, по оценкам Тегерана, составил 270 млрд долларов.

Также сообщалось, что разработан механизм возмещения ущерба, нанесённого Ирану в ходе конфликта с Израилем и США. Речь идёт о создании специального инвестиционного фонда.

В то же время США из-за потерь в войне с Ираном вернули в строй 68-летние самолеты-заправщики.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
