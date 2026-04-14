Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс объявил, что США могут сворачивать операцию против Ирана: «Цели достигнуты»

Вэнс: США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что, по мнению американской администрации, цели военной операции в Иране выполнены и пора переходить к окончанию конфликта. Его слова передает телеканал Fox News.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — рассказал Вэнс в разговоре с телеканалом.

Вице-президент добавил, что его предпочтением было бы завершить конфликт путем успешных переговоров.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Они коснулись деталей ирано-американской встречи, которая прошла 11 апреля в Исламабаде, в столице Пакистана.

Как ранее подчеркнул американский президент Дональд Трамп, мира с Ираном не будет, если страна не откажется от ядерных амбиций.

