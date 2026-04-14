Апрель подарит жителям Хабаровского края первый весенний звездопад

Апрель подарит жителям Хабаровского края возможность загадать желание на «падающую звезду». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже на этой неделе, с 16 апреля, активизируется метеорный поток Лириды.
— Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, образованный кометой C/1861 G1 Тэтчер. Каждый год в конце апреля, Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100−120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим, как метеоры, — объясняют в Московском планетарии.
Пик активности потока придется в ночь с 22 на 23 апреля. В этот период ожидается до 18 метеоров в час. Кстати, история помнит и более значительную активность. Например, в 1803 году над восточным побережьем США наблюдался метеорный шторм, когда число падающих звезд доходило до 700 в час.
Радиант этого метеорного потока лежит на границе созвездий Лиры и Геркулеса, наблюдать его лучше во второй половине ночи, под утро.