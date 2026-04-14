В Хабаровском крае полиция задержала школьника на купленном родителями питбайке

В Комсомольске-на-Амуре госавтоинспекторы отстранили от управления транспортным средством 13-летнего подростка.

Источник: Комсомольская правда

В Комсомольске-на-Амуре госавтоинспекторы отстранили от управления транспортным средством 13-летнего подростка. Семиклассник передвигался на питбайке по Орловскому шоссе в светлое время суток, где и был замечен нарядом ДПС. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю, к месту задержания прибыл отец ребенка. В его присутствии были составлены административные протоколы. По предварительным данным, мототехнику школьнику купили родители в качестве подарка. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку в отношении законных представителей юного водителя на предмет исполнения ими обязанностей по воспитанию.

После инцидента лейтенант полиции Гульнара Ушакова посетила школу нарушителя, где провела разъяснительные беседы с учителями и учениками. Ведомство призывает граждан не допускать несовершеннолетних к управлению мототехникой, так как это чревато трагическими последствиями и нарушает действующее законодательство РФ.

Почта: red.habkp@phkp.ru