Эксперт Посадкова назвала сферы деятельности, где требуют наличие прививок

МОСКВА, 14 апрель. /ТАСС/. Сельскохозяйственные, строительные работы, а также сферы, связанные с животноводством, требуют наличие определенных прививок у сотрудников. Об этом сообщила ТАСС медицинский юрист Президентской академии Мария Посадкова.
«В перечне предусмотрено всего 12 видов работ, включая определенные виды сельскохозяйственных и строительных работ; работы, связанные с животноводством, а также работы с больными инфекционными заболеваниями, кровью и биологическими жидкостями человека и работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», — сказала Посадкова.
Как отметила эксперт, эти направления связаны с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требуют проведения профилактических прививок.
Она добавила, что лица, для которых профилактические прививки обязательны, могут отказаться от них, если есть медицинские показания. Если противопоказаний нет, а граждане решили отказаться от прививок, то они могут быть отстранены от работы или же получить отказ в трудоустройстве.
По словам эксперта, речь идет о следующих прививках: гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, полиомиелит, столбняк, туберкулез, эпидемический паротит, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция и грипп.