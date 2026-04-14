В ГД предложили выдавать некоторым пациентам лекарства без госпитализации

«Право на льготное лекарственное обеспечение в России потенциально имеют около 30 млн граждан, тогда как реальная потребность в регулярном приеме необходимых лекарственных препаратов существует у порядка 70 млн россиян. В КПРФ считают необходимым внедрить всеобщую систему лекарственного обеспечения и централизацию закупок медикаментов», — рассказал ТАСС один из авторов проекта Куринный.