В ГД предложили выдавать некоторым пациентам лекарства без госпитализации

Реальная потребность в регулярном приеме необходимых лекарственных препаратов существует у порядка 70 млн россиян, отметил зампред комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Парламентарии от КПРФ подготовили к внесению в Госдуму проект закона, которым предлагается выдавать без госпитализации дорогостоящие препараты за счет ОМС пациентам с отдельными видами хронических прогрессирующих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни. Проект закона есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект вносится, в том числе лидером партии Геннадием Зюгановым, зампредом комитета ГД по охране здоровья Алексеем Куринным и сенатором Айратом Гибатдиновым. Изменения предлагается внести в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Согласно пояснительной записке, сейчас для получения препаратов в рамках программы государственных гарантий за счет средств ОМС пациентов приходится госпитализировать, в частности имеющих онкозаболевания, тогда как существует возможность получения некоторых лекарственных препаратов амбулаторно. Проектом закона предлагается исключить необходимость госпитализации и дополнительных потерь бюджета в случаях, когда правительство РФ принимает соответствующее решение.

«Законопроектом предлагается закрепить право граждан Российской Федерации, страдающих отдельными видами хронических прогрессирующих заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни, на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями вне зависимости от формы и условий оказания медицинской помощи», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня хронических прогрессирующих заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.

«Право на льготное лекарственное обеспечение в России потенциально имеют около 30 млн граждан, тогда как реальная потребность в регулярном приеме необходимых лекарственных препаратов существует у порядка 70 млн россиян. В КПРФ считают необходимым внедрить всеобщую систему лекарственного обеспечения и централизацию закупок медикаментов», — рассказал ТАСС один из авторов проекта Куринный.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше