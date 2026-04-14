В ГД предложили выдавать некоторым пациентам лекарства без госпитализации

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Парламентарии от КПРФ подготовили к внесению в Госдуму проект закона, которым предлагается выдавать без госпитализации дорогостоящие препараты за счет ОМС пациентам с отдельными видами хронических прогрессирующих заболеваний, сокращающих продолжительность жизни. Проект закона есть в распоряжении ТАСС.
Законопроект вносится, в том числе лидером партии Геннадием Зюгановым, зампредом комитета ГД по охране здоровья Алексеем Куринным и сенатором Айратом Гибатдиновым. Изменения предлагается внести в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Согласно пояснительной записке, сейчас для получения препаратов в рамках программы государственных гарантий за счет средств ОМС пациентов приходится госпитализировать, в частности имеющих онкозаболевания, тогда как существует возможность получения некоторых лекарственных препаратов амбулаторно. Проектом закона предлагается исключить необходимость госпитализации и дополнительных потерь бюджета в случаях, когда правительство РФ принимает соответствующее решение.
«Законопроектом предлагается закрепить право граждан Российской Федерации, страдающих отдельными видами хронических прогрессирующих заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни, на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями вне зависимости от формы и условий оказания медицинской помощи», — говорится в документе.
Кроме того, предлагается наделить правительство Российской Федерации полномочиями по утверждению перечня хронических прогрессирующих заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности.
«Право на льготное лекарственное обеспечение в России потенциально имеют около 30 млн граждан, тогда как реальная потребность в регулярном приеме необходимых лекарственных препаратов существует у порядка 70 млн россиян. В КПРФ считают необходимым внедрить всеобщую систему лекарственного обеспечения и централизацию закупок медикаментов», — рассказал ТАСС один из авторов проекта Куринный.