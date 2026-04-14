КНДР провела пуск крылатых и противокорабельных ракет с эсминца

Северная Корея осуществила испытательный пуск ракет с эсминца «Чвэ Хён», информирует ЦТАК.
В материале сказано, что речь идёт об испытании вооружения эсминца. Был произведён пуск двух стратегических крылатых ракет и трёх противокорабельных ракет.
За испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.
«Проведён очередной испытательный пуск стратегических крылатых ракет и противокорабельных ракет в рамках системы испытания для оценки оперативного действия эсминца ВМС КНА “Чвэ Хён”. Товарищ Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами и командным составом ВМС наблюдал за испытательным пуском», — говорится в сообщении.
Ракеты «сверхточным образом поразили мишени, пролетев по определённой траектории над Жёлтым морем».
Напомним, Северная Корея осуществила серию военных испытаний, включая проверку боеголовки тактической баллистической ракеты. Работы были направлены на оценку её эффективности и возможностей применения в реальных боевых условиях.
В сентябре лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного вооружения, по его словам, ядерный статус закреплён в Конституции КНДР.
Напомним, 25 декабря в КНДР состоялись испытания нового типа зенитных ракет высокой дальности. В этот же день Ким Чен Ын ознакомился с планами тайных подводных вооружений.