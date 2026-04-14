В Хабаровском крае малочисленный населенный пункт защитили от ландшафтного возгорания

Тревожное сообщение в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю поступило днем 13 апреля от жителей села Голубичное Амурского района. Пал сухой растительности наблюдался в 1,5 километрах от населённого пункта. В нём всего 9 домов, из которых только треть жилые, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
«Учитывая труднодоступность села, в краевом центре оперативно в готовность был приведен вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Экипаж воздушного судна доставил к месту происшествия группу из пожарных МЧС России и краевой противопожарной службы», — говорится в сообщении.
Обстановку осложняли сильные порывы ветра. До прибытия группировки местные жители предприняли первичные действия по тушению огня и организовали подвоз воды для заправки ранцевых огнетушителей. За три часа бойцы ликвидировали огонь по кромке на протяжении порядка 800 метров. Угроза для населенного пункта была снята.
Пожарные защитили малочисленный населенный пункт от ландшафтного возгорания в Амурском районе. Фото: Предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Пожароопасная обстановка в регионе на постоянном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Ведется постоянный мониторинг термических аномалий, фиксируемых с помощью дистанционного зондирования Земли, организовано межведомственное взаимодействие, обмен оперативными данными со службами лесоохраны, ЕДДС районов, главами поселений.
