В Хабаровском крае малочисленный населенный пункт защитили от ландшафтного возгорания

Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в краевом центре прошел смотр аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В неё входят специалисты чрезвычайного ведомства из различных подразделений: поисково-спасательного отряда (с. Ракитное), Специализированной пожарно-спасательной части и 21 пожарно-спасательного отряда ФПС, отделов и управлении территориального органа. Их цель — оперативное прибытие в зону возможного происшествия и проведение на месте работ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, оказание помощи населению.