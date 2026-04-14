На трассе в Хабаровском крае опрокинулась фура

На 170 километре автодороги «Уссури» произошло опрокидывание автопоезда, повлекшее гибель человека. Авария случилась 13 апреля в дневное время в Вяземском районе, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель большегруза «Вольво» потерял контроль над управлением при движении в сторону Приморского края. В результате маневра транспортное средство перевернулось. Сообщается, что водителя выбросило наружу, после чего он был смертельно травмирован упавшей кабиной грузовика.
В настоящее время полиция устанавливает анкетные данные погибшего. На месте ДТП проводятся следственные мероприятия силами районного подразделения ГИБДД и оперативной группы. По результатам проверки будет принято законное решение.
