В Хабаровске 30 мая пройдёт арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск»

Арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» состоится 30 мая с 15:00 до 18:00 — сообщает пресс-служба администрации города.
Центральная пешеходная улица Муравьёва-Амурского превратится в открытую сцену с десятками площадок и активностей.
Фестиваль уже стал одной из заметных городских традиций: через него показывают характер Хабаровска — с его историей, уличной культурой и живыми людьми, которые не ждут сцены, а делают её сами.
В этом году организаторы готовят насыщенную программу. Гостей ждут интерактивные площадки, концерты, мастер-классы, выставки, арт-объекты, викторины и уличные акции. По сути, это тот редкий случай, когда центр города не просто перекрывают, а наполняют смыслом.
К участию приглашают всех — от бизнеса до творческих коллективов и самозанятых. Заявки принимаются до 26 апреля на официальной странице фестиваля во «ВКонтакте».