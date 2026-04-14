Директор крематория рассказал, можно ли кремировать православных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр — РИА Новости. Кремацию выбирают люди разного вероисповедания, священники отпевают православных непосредственно в крематории, заявил РИА Новости директор нижегородского крематория Владимир Ворошуха.
«У нас в среднем в день проходит 7−8 процессий в траурных залах, примерно на шести из них проводятся отпевания священником нижегородской епархии. То есть примерно две трети умерших — это православные», — сказал Ворошуха.
Как сообщается на сайте нижегородского крематория, Архиерейский собор в мае 2015 года в соответствующем меморандуме признал подобную форму погребения (кремацию) допустимой.
«Было постановлено, что кремированные усопшие, как и погребенные традиционным способом, имеют право на отпевание и панихиду по православному обычаю», — отмечается в сообщении.
Директор нижегородского крематория отметил, что решение о кремации люди принимают, исходя не только из вероисповедания и национальности, но и из бытовых причин.
«Это от много зависит. Даже от времени года. Например, в Нижнем Новгороде в январе-феврале температура может быть минус 20 градусов, на кладбище сугробы, не пройти к могиле, да ее и выкопать сложно. Совсем другое дело — обратиться в крематорий… Зимой проходит кремация, а прах забирают после Пасхи, когда сугробы растаяли и земля подсохла, и можно спокойно урну захоронить. Кто-то сразу забирает после кремации и урну с прахом дома хранит до весны», — рассказал Ворошуха.