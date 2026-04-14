Вэнс порекомендовал Ватикану заняться вопросами морали, а не политикой

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс порекомендовал Ватикану заниматься вопросами морали и Католической церкви. Так он прокомментировал конфликт папы Римского Льва XIV и президента США Дональда Трампа.
— Ватикану лучше заняться вопросами морали и того, что происходит в Католической церкви. А наш президент будет заниматься американской государственной политикой, — заявил Вэнс в понедельник, 13 апреля, в интервью каналу Fox News.
Он отметил, что его самого не очень беспокоит нынешняя конфронтация между Трампом и папой Римским.
Ранее глава Белого дома заявил, что ему не нужен такой понтифик, выступающий против его политики. Он отметил, что «Льва не было бы в Ватикане», не будь он в Белом доме. Американский лидер призвал Папу Римского перестать угождать «левакам-радикалам» и «сосредоточиться на том, чтобы быть великим папой, а не политиком».
Папа Римский Лев XIV после критики Дональда Трампа в свой адрес заявил, что продолжит выступать против войн. Он добавил, что некоторые политики используют христианское послание не по назначению и злоупотребляют им.