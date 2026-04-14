Пентагон: США нанесли удар по катеру, якобы участвующему в наркотрафике

Военные Соединённых Штатов атаковали катер, якобы участвующий в наркотрафике в восточной части Тихого океана, сообщает южное командование Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов атаковали катер, якобы участвующий в наркотрафике в восточной части Тихого океана, сообщает южное командование Пентагона.

В результате удара были убиты два человека.

«Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по наркотрафику», — говорится в сообщении командования, которое опубликовано в соцсети X*.

Напомним, в декабре президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США не исключают варианта нанесения ударов по странам, участвующим в производстве наркотиков. Он отметил, что рассматривает подобные действия стран как угрозу нацбезопасности США.

По данным CNN, в 2025 году военные США ликвидировали у побережья Латинской Америки более 20 катеров, объясняя свои действия борьбой с наркоторговлей. При этом жертвами атак военнослужащих Соединённых Штатов стали около 90 человек.

Ранее Трамп рассказал, что ВС Соединённых Штатов атаковали судно с наркотическими веществами венесуэльской банды в международных водах, по его словам, ликвидированы 11 человек. Кроме того, Трамп показал кадры удара по судну, на котором якобы перевозили наркотики.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

