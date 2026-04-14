Юрист рассказала о праве россиян сменить поликлинику раз в год ​

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россияне могут прикрепиться к другой поликлинике по собственной инициативе не чаще одного раза в год, сообщила РИА Новости медицинский юрист Президентской академии РАНХиГС Мария Посадкова.

«Пациент может самостоятельно выбрать медицинскую организацию для получения первичной медико-санитарной помощи. При этом менять поликлинику по собственной инициативе можно не чаще одного раза в год. Исключение — смена места жительства или пребывания: в этом случае ограничение не действует», — рассказала Посадкова.

Эксперт уточнила, что для прикрепления необходимо подать заявление в выбранную поликлинику на имя главного врача. В ряде регионов такая процедура возможна онлайн.​