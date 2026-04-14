Хабаровские полицейские задержали гастролёра мошенника из Новосибирска

Подозреваемого нашли в Приморье, он может быть причастен к другим преступлениям.

Хабаровские полицейские задержали 49-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в мошенничестве, — сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

По данным оперативников, мужчина обманул жителя села Матвеевка Хабаровского района при продаже несуществующей строительной техники. Потерпевший нашёл объявление о продаже мини-экскаватора и перевёл продавцу 120 тысяч рублей в качестве предоплаты. После этого связь с «продавцом» прервалась.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Выяснилось, что он не имеет отношения к поставкам техники, а фотографии и характеристики экскаватора скачал из интернета. Деньги мужчина потратил на личные нужды.

Задержание провели в Приморском крае, куда фигурант выехал по своим делам. В Уссурийске у него изъяли смартфон, а в Артёме — технику, которая может содержать доказательства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По оперативным данным, задержанный может быть причастен к серии аналогичных преступлений в других регионах. Эта информация сейчас проверяется.