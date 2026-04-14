В России начали вводить новую вакцину от рака: первый пациент получил препарат

Первый пациент начал получать пептидную вакцину «Онкопепт». Она предназначена для лечения колоректального рака. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФМБА.
«Первому пациенту препарат введен 31 марта 2026 года. Сейчас ему проведено уже третье введение вакцины. Переносимость вакцины хорошая», — уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что для второго пациента вакцина «Онкопепт» уже готова. Введение препарата планируется 20 апреля 2026 года.
В ведомстве уточнили детали: 543 обращения рассмотрено в рамках клинического применения «Онкопепта», в итоге для лечения онковакциной выбраны 24 человека. Регламент предписывает 49 дней на производство, причем контроль качества занимает не менее семи дней.
