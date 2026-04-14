Эксперт Никитин: адаптированные к Марсу люди будут ростом с баскетболиста

«Марс — главный кандидат для колонизации, но его слабая гравитация, почти втрое ниже земной, и высокая радиация изменят облик “марсианина” уже через несколько десятков поколений. Позвоночник и конечности получат больше свободы для роста за счет того, что сила тяжести меньше сдавливает межпозвоночные диски и суставы. Межпозвоночные диски расширятся, кости вытянутся, и типичный марсианин достигнет 210 — 230 см — роста земного баскетболиста», — сказал Никитин корреспонденту ТАСС, комментируя облик адаптированных к жизни на Марсе людей.