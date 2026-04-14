Эксперт Никитин: адаптированные к Марсу люди будут ростом с баскетболиста

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Условия жизни на Марсе постепенно сделают его новых обитателей высокими, как баскетболисты. Об этом сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Владислав Никитин.
«Марс — главный кандидат для колонизации, но его слабая гравитация, почти втрое ниже земной, и высокая радиация изменят облик “марсианина” уже через несколько десятков поколений. Позвоночник и конечности получат больше свободы для роста за счет того, что сила тяжести меньше сдавливает межпозвоночные диски и суставы. Межпозвоночные диски расширятся, кости вытянутся, и типичный марсианин достигнет 210 — 230 см — роста земного баскетболиста», — сказал Никитин корреспонденту ТАСС, комментируя облик адаптированных к жизни на Марсе людей.
Он считает, что отсутствие привычной нагрузки на кости снизит их плотность в два-три раза, из-за чего скелет станет хрупким и полым. Сердцу тоже не потребуется прежняя мощность, оно уменьшится в объеме и начнет биться реже, предположил исследователь.
«Если марсианскую среду сделать пригодной для жизни и создать на планете искусственную атмосферу, люди смогут обходиться без скафандров, но на поверхности все равно будет много пыли. Она поднимется в глобальные бури, длящиеся неделями. Из-за этого у людей разовьется третье веко — прозрачная мембрана, которая будет защищать глаза. Носовые ходы сузятся и покроются густыми волосками-фильтрами. А главным рефлексом очистки дыхательных путей вместо кашля станет чихание — резкий выдох через нос, который лучше выдувает пыль», — допустил Никитин.