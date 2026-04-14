В Хабаровске мужчине с «драгоценной люлькой» на 34 млн рублей предъявили обвинение

Следственной частью СУ УМВД России по городу Хабаровску завершено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего жителя Николаевского района Хабаровского края. Мужчине предъявлено обвинение в незаконном хранении и транспортировке партии рассыпного золота и серебра общей стоимостью порядка 34 миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Обвиняемый пояснил, что пакет с минеральным сырьём, содержащим драгоценные металлы, нашёл в тайге по пути на рыбалку. Зная, что свободный оборот необработанного золота в Российской Федерации запрещён, он спрятал находку в своём гараже в посёлке Многовершинном, а затем решил перевезти в Хабаровск», — говорится в сообщении.
Противоправную деятельность фигуранта пресекли оперативники краевого УФСБ России во взаимодействии с инспекторами ДПС в октябре прошлого года. Тогда полицейские в районе села Краснознаменка Хабаровского района остановили микроавтобус, на котором обвиняемый вместе с семьей следовал в краевой центр.
Мужчина пытался уверить правоохранителей, что незаконных грузов не перевозит. Однако при осмотре автомобиля в детской переносной тряпичной люльке стражи правопорядка обнаружили свёртки с сыпучим минеральным веществом. Исследование показало, что в них содержится в общей сложности более трёх килограммов золота и почти 400 граммов серебра.
По ходатайству следователя на принадлежащий мужчине автомобиль стоимостью 1,7 миллиона рублей был наложен арест.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Приговора суда фигурант дожидается, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.