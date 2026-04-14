Месяц двух полнолуний: астроном Алексеев рассказал о редком явлении в мае

Май в 2026 году имеет одну особенность: это месяц, в котором можно будет наблюдать полнолуние дважды. Такое происходит крайне редко, раз в несколько лет. Первое полнолуние наступит 1 мая, второе — 31 мая.
«Дело в том, что Луна делает оборот вокруг Земли не точно за месяц, а за 27,3 суток. С учетом вращения Земли вокруг Солнца этот период увеличивается до 29,5 дня. Если календарный месяц имеет 31 день, и первое полнолуние попадает на 1 число месяца, то на последний день месяца попадает второе полнолуние», — объяснил РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
Полнолуния в мае будут самыми обычными. А вот в 2025 году россияне видели клубничную Луну, такое бывает раз в 18 лет.
Клубничная Луна — не единственное явление, при котором спутник Земли приобретает не совсем обычный вид. Так, «осетровая» Луна возникает, когда друг на друга наслаиваются два других астрономических явления — суперлуние и голубая луна.
