Миронов предложил запустить национальную программу ремонта лифтов

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ремонт лифтов должен проводиться в рамках национальной программы, которая будет финансироваться за счет федерального бюджета. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Нужна национальная программа, которая будет полностью или в значительной мере финансироваться из госбюджета. Иначе ситуация будет становиться все хуже и хуже», — сказал Миронов ТАСС.
Он напомнил, что в ноябре 2024 года Минстрой РФ выступил с инициативой продлить 25-летний срок эксплуатации лифтов на пять лет, тогда партия не поддержала эту идею. «Для 70 тыс. лифтов, которые должны были заменить до 15 февраля 2025 года, срок использования был продлен. Но, как мы и предупреждали, это ухищрение не помогло решить проблему», — добавил депутат.
Миронов подчеркнул, что стареющий лифтовой парк — прямая угроза безопасности граждан. «Надежный подъемник — жизненно важный вопрос для миллионов пенсионеров и инвалидов, для семей с маленькими детьми. Это вопрос общегосударственной значимости», — заключил политик.