«Гораздо опаснее, чем до СВО»: На Западе испугались опыта российских лётчиков

Запад забеспокоился: Воздушно-космические силы России стали гораздо опытнее и опаснее для НАТО, чем до начала спецоперации. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на мнение западных экспертов.

Источник: Life.ru

«Украинский конфликт дал российским лётчикам боевой опыт и уроки современного боя. Россия модернизировала системы и оружие, а самолётов производит больше, чем теряет», — отмечается в статье.

По данным издания, до начала СВО российские пилоты летали гораздо меньше, чем их коллеги из НАТО. Однако боевые действия на Украине позволили им получить колоссальный практический опыт.

Эксперты предупредили, что российские ВКС теперь представляют серьёзную угрозу для западной авиации в Европе. Они призвали Североатлантический альянс пересмотреть своё отношение к возможностям Армии России.

Ранее Life.ru писал, что Российская армия нанесла удары по авиационной технике ВСУ на военных аэродромах. Также под огонь попали объекты энергетики, используемые для обеспечения украинской армии, и позиции запуска беспилотников большой дальности. Всего удары были нанесены по целям в 162 районах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

