Кавалер ордена Мужества из Хабаровска спасает молодёжь от информационных ловушек

Кавалер ордена Мужества Олег участвовал в специальной военной операции два года. Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» он рассказал о работе штурмового подразделения за «лентой», спасении мирных граждан и воспитании молодёжи.
Участник специальной военной операции Олег в составе десантно-штурмовой дивизии освобождал территории на Запорожском направлении. Дважды был ранен, каждый раз — спасая подчинённых в тяжёлых условиях при выполнении боевых задач. Высокой государственной награды удостоен за проведение штурмовых операций.
Не смог усидеть в тылу.
Контракт с Министерством обороны России Олег заключил в октябре 2023 года. Ушел служить добровольцем. Говорит, не смог оставаться в тылу, когда мирные люди погибают под обстрелами, а участники СВО защищают Родину от захватчиков, нередко ценой своей жизни.
— Я всю жизнь служу Отечеству, с 1994 года. Еще во время службы в МВД выезжал в командировки на Северный Кавказ. Когда в 2023 году заключал контракт, прекрасно понимал, куда и почему собираюсь. Мы видели много примеров, когда на территории, которые когда-то были нашей Родиной — СССР, приходила война. И чем это заканчивалось. Мне не надо объяснять, что Родину надо защищать, — рассказывает Олег.
В ноябре 2023 года, после прохождения боевого слаживания, он прибыл под Бердянск на постоянный пункт дислокации. Когда выяснилось, что Олег — один из немногих мобилизованных, имеющих боевой опыт, его назначили командиром штурмового подразделения. В подчинении оказалось семеро новичков.
Штурмы укрепрайонов, продвижение по освобождённой территории вперед или же возвращение на прежние позиции стали повседневной работой Олега на следующие два года, до тяжелого ранения и демобилизации с категорией В. Рассказывать о своей боевой работе воин отказывается. Когда-то также не хотели вспоминать о фронтовых буднях участники Великой Отечественной войны. Они искренне верили, что навсегда освободили родную землю от фашизма, и в новой, мирной жизни нужно говорить только о будущем.
Через 80 лет вновь бороться за мир пришлось Олегу. Участвовать в специальной военной операции, по его словам, гораздо сложнее, чем в других локальных военных конфликтах. Не только потому, что сейчас, впервые за всю военную историю, в сражениях применяют БПЛА.
— Там сложный ландшафт, тяжелая почва плюс дроны. На Запорожском направлении приходилось передвигаться по непаханым полям. Знаменитый чернозем превращается в непролазную грязь. Она налипает на обувь так, что сделал шаг, поднял ногу — а на ней уже словно три ботинка обуты. Плюс это открытое пространство. Во время атак приходится, как бульдозер, закапываться в землю. Такой ландшафт намного сложнее, чем горный, — вспоминает Олег.
Полная разруха.
Штурмовики освобождали многие населенные пункты. И хотя общаться с их жителями доводилось редко, при виде когда-то добротных, а теперь полностью разрушенных домов, разбитой военной техники воины России и без рассказов понимали, через какие испытания прошли люди. Но даже пережитые ужасы не озлобили людей.
Одним из самых памятных подарков для Олега навсегда останется банка консервированных огурцов, которую ему на день рождения подарила бабушка в одной из разбитых во время боев деревень. А ведь не умереть с голоду их жителям помогала порой и помощь от российских военнослужащих, которые делились своими пайками.
В районе Работино подразделение, которым командовал Олег, спасло восьмерых воспитанников детского дома, которым было около десяти лет, и сопровождавших их женщину и пожилого мужчину. По охваченной боями территории они шли в безопасное место, но дальше Работино уйти не смогли. Олег не помнит, откуда были «мирные» и как долго они прятались в подвале разрушенного дома, когда их нашли воины России.
— Мы возвращались с задания, моё отделение должны были эвакуировать на бронетехнике. Пока ее ждали, запрыгнули в ближайший дом и вдруг слышим: в подвале какая-то жизнедеятельность идёт. Мы туда сунулись, а там люди. Сколько они там пробыли, чем питались — загадка. Когда подошла одна единица техники, загрузили их в боевое отделение. Своих раненых закинули сверху на броню, а сами следом побежали, — вспоминает Олег.
Ранения.
Первое ранение командир штурмового отделения получил через неполные две недели после прибытия в зону боевого соприкосновения. Второе — в январе 2024 года от «Бабы-Яги». Удар дрона раздался, когда группа возвращалась с задания. Разрывом ранило в ноги одного из группы. Вторым разрывом ранило Олега, когда он перевязывал раненого.
— Когда пытались эвакуироваться, только добежали до подбитого танка в поле, начался миномётный обстрел. Старший эвакуационной группы говорит: «Сейчас они на перезарядку пойдут, а вы бегом отсюда!» Побежали, и сразу раздался разрыв прямо перед нами. Куда мою каску унесло, я так и не понял, — вспоминает Олег.
Перед выходом с пункта постоянной дислокации на последнюю боевую задачу Олег тщетно пытался найти крестик. Пропажу обнаружил уже в точке ожидания выхода, укладывая неоднократно просмотренный рюкзак. После ранения и до сих пор он часто думает: смог бы вернуться живым, если бы нательный крест вовремя не нашелся?
Поддержка из тыла.
Тяжелые военные будни становились радостнее, когда приходили посылки с Родины. И даже самые обычные, небольшие подарки делали воинов счастливее.
— Помню, мне были нужны тёплые носки, и как раз доставили гуманитарный груз. Я носки получаю, разворачиваю, а внутрь штук пятнадцать-двадцать карамелек кто-то положил. Это же праздник! — рассказывает Олег.
Он вспоминает, что больше всего за «лентой» не хватало сладкого. Мог съесть две большие шоколадки с одной кружкой кофе. После возвращения домой — как отшептали.
Мирная жизнь.
«Работать, работать и работать» стремится демобилизованный военнослужащий. Его боевой опыт незаменим и в тылу. А пока ищет работу и думает над поступающими предложениями, занят другой важнейшей задачей: воспитанием молодежи.
Вместе с членами Ассоциации ветеранов СВО ходит в школы и библиотеки на встречи со молодежью. Воины говорят со школьниками о важнейших понятиях: патриотизме и любви к Родине, необходимости ее защищать и гордиться своим сильным государством. А еще стараются изменить навеянное компьютерными играми и блокбастерами отношение к военным действиям. Сложнее всего оказалось объяснить, что на войне не «убивают», а уничтожают угрожающего безопасности Родины врага.
Такие встречи с ветеранами специальной военной операции помогают молодым людям понять опасность информационной борьбы, когда с помощью искаженной, недостоверной информации стараются подменить ценности молодежи ложными. Разобраться, где правда, а где вымысел, помогают и герои — участники СВО.