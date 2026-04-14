В Хабаровском крае скрывшийся с места ДТП водитель сообщил в полицию о гибели пешехода.

Инцидент произошел сегодня в Комсомольске-на-Амуре на пересечении Аллеи Труда и проспекта Интернационального. В результате нарушения правил дорожного движения погиб пешеход, личность которого сейчас устанавливается, как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Водитель «Тойоты Ипсум» при движении со стороны улицы Гагарина проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Выехав на перекресток на желтый свет, он сбил пешехода, стоявшего на разделительной полосе. Сила удара была такова, что человека отбросило на дорожные конструкции. Травмы оказались несовместимы с жизнью.
56-летний автомобилист покинул место происшествия, но позже самостоятельно заявил о случившемся в полицию. Сейчас на месте работают эксперты и дорожные инспекторы. По факту гибели человека инициирована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством РФ.
