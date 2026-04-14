В Хабаровске 140 игроков начали битву за телевизионную лигу КВН

В Хабаровске, в Городском Дворце культуры состоялось открытие юбилейного сезона Центральной Тихоокеанской лиги КВН — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фестиваль проходит при поддержке президентского национального проекта «Молодёжь и дети», инициированного Владимиром Путиным.
В фестивале приняли участие 140 игроков из 18 команд Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Биробиджана, Благовещенска, Читы и Южно-Сахалинска. Юмор здесь вышел на сцену без стеснения и репетиций жизни — как есть, остро и по-домашнему.
Участники выступали в конкурсе «Приветствие»: рассказывали о себе, городах и наблюдениях из повседневности. По итогам фестиваля в четвертьфинал прошли 15 команд, среди них — «Мёд», «Острые пузырьки», «Уголовный смех», «Да, мы дамы», «Последняя фантазия», «По ситуации», «Кредо», «Море», «Сахар» и другие.
Лучших отметили в отдельных номинациях: лучшим актёром стал Григорий Остроушко из команды «Сахар», лучшей актрисой — Илона Катанаева из «Без грани», а за лучшую шутку наградили «Острые пузырьки».
Впереди — четыре игры четвертьфинала. По итогам сезона одна из команд получит шанс выйти в телевизионную лигу КВН. Мероприятия проходят при поддержке комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края и Президентского фонда культурных инициатив в рамках проекта «КиВиН — 2026. Юбилей КВН — играем всей страной».