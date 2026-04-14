Жена испанского премьера попала под прицел следователей: ее обвинили в коррупции

Жену испанского премьера Педро Санчеса обвинили в коррупции. Об этом сообщает агентство Bloomberg 13 апреля.
Согласно публикации, Бегонью Гомес обвинили в коррупции и взяточничестве после многолетнего расследования.
Как отмечено в материале, правительство последовательно отрицало факт каких-либо нарушений со стороны Гомес. При этом выдвинутые против нее обвинения создают дополнительное политическое давление на премьер-министра Санчеса.
Тем временем 13 апреля 2026 года суд вынес приговор Артему Чекалину, признав его виновным в незаконном переводе более 250 млн рублей на счета нерезидентов РФ. Чекалин получил семь лет тюремного заключения.
Ранее Алексея Дедова, бывшего замглавы Курской области, суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 450 млн рублей по делу о взятках.