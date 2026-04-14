Глава Минобороны Украины: Бельгия и Испания выделят по миллиарду военной помощи

В этом году Испания и Бельгия выделят по одному миллиарду евро в качестве военной помощи Украине. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил глава украинского Министерства обороны Михаил Федоров.

— Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Бельгия выделит в этом году миллиард евро оборонной помощи Украине. Испания также предоставит миллиард евро, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, во время бесед с главами оборонных ведомств этих стран обсуждались поставки на Украину систем ПВО, беспилотников и дальнобойных артиллерийских орудий.

Бельгия, кроме финансирования военной помощи, подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16 и обеспечить поставку запчастей для уже имеющихся у украинской армии самолетов. Мадрид готов сотрудничать с Киевом в сфере оборонной промышленности, в частности в рамках европейского механизма SAFE, добавил Федоров, передает РБК.

Украинский президент Владимир Зеленский отправился в Турцию из-за истерики на фоне отсутствия помощи со стороны западных стран. Такое мнение 6 апреля высказал экс-помощник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.