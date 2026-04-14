Сезон охоты открыт: Где в России чаще всего уже кусали клещи

Ранее в Госдуме призвали не игнорировать угрозу клещей. Депутат Амир Хамитов заявил, что в текущем сезоне фиксируется заметное увеличение числа клещей по сравнению с прошлым годом. Вакцинация — самый надёжный способ защитить себя от серьёзного заболевания. Сделать прививку можно в любой поликлинике по месту жительства, а в некоторых регионах работают временные пункты в парках и на дачных территориях.