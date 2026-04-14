Росстандарт раскрыл, какого цвета должно быть сандаловое масло по ГОСТу

Новые ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с 1 января 2027 года. В Росстандарте добавили, что в ГОСТах приведены физико-химические показатели масел и методы их контроля, а также соотношение определенных компонентов, на основе которого можно оценить подлинность продукта и его качество.