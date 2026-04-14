Росстандарт раскрыл, какого цвета должно быть сандаловое масло по ГОСТу

Сандаловое масло по новому ГОСТу должно быть от бесцветного до золотисто-желтого.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сандаловое масло по новому ГОСТу в России должно быть от почти бесцветного до золотисто-желтого, а бергамотовое — от зеленого до желтого цвета, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

«В стандартах приведены требования к внешнему виду, цвету запаху эфирных масел: бергамотовое масло — прозрачная подвижная жидкость, иногда с осадком, от зеленого до желтого цвета с характерным приятным, свежим ароматом, напоминающим аромат свежего околоплодника бергамота; масло сандалового дерева — прозрачная, слегка вязкая жидкость, от почти бесцветного до золотисто-желтого цвета с характерным стойким сладким древесным ароматом», — рассказали в ведомстве.

Новые ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с 1 января 2027 года. В Росстандарте добавили, что в ГОСТах приведены физико-химические показатели масел и методы их контроля, а также соотношение определенных компонентов, на основе которого можно оценить подлинность продукта и его качество.

«Для обеспечения безопасности, в том числе при транспортировании и хранении эфирных масел, которые в большинстве случаев являются легковоспламеняющимися веществами, в стандартах приведена информация о температуре воспламенения — для эфирного масла сандалового дерева среднее значение составляет 138 , для бергамотового — всего 59°С», — добавили в Росстандарте.

ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла являются межгосударственными стандартами. Помимо России они будут применяться и в ряде стран СНГ, что позволит применять единые международные требования, снять технические барьеры в торговле и способствовать повышению товарооборота.

