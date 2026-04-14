Российские военно-воздушные силы в 2026 году стали гораздо сильнее, чем до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider.
Есть минимум две причины, по которым за столь короткий период военная мощь авиации страны значительно увеличилась.
«Украинский конфликт дал российским летчикам боевой опыт и уроки современного боя, — говорится в публикации. — Россия модернизировала системы и оружие, а самолетов производит больше, чем теряет».
По оценке издания, до украинского конфликта российские пилоты имели меньше летного времени, чем их коллеги из НАТО, однако СВО кардинально поменяла картину. Теперь уже на Западе крайне сложно найти летчиков с таким богатым опытом выполнения боевых задач.
Отметим, что даже на Украине признают тотальное превосходство Вооруженных сил России. Так, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден был признать, что российская армия обладает целым рядом серьезных преимуществ. По его словам, ВС РФ превосходят его подопечных сразу по нескольким ключевым направлениям, в том числе в противовоздушной обороне.
Сырский подчеркнул, что российские военные имеют технологическое превосходство. По оценке главкома ВСУ, у ВС РФ также наблюдается значительное преимущество в количестве вооружений, в особенности в баллистическом оружии.