Российские маркетплейсы с 1 октября проверят все товары на безопасность

С 1 октября в России маркетплейсы будут обязаны автоматически проверять товары на качество и безопасность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Новые требования обсудили накануне комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере государственного и муниципального контроля. По словам председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, не редкость, когда обещанные продавцом товары не соответствуют реальности. Он отметил, что это, в том числе, несет риски для здоровья.
Помимо введения автоматизированной проверки для маркеплейсов, изменения коснутся и системы мониторинга товаров «Честный знак» — в нее введут возможность сверки объёмов. Если расхождение будет более, чем на 5%, товар заблокируется на кассе. В случае с водой, ее не получится продать, если система покажет, что на добычу нет лицензии. Можно будет проверить и происхождение рыбы за счет интеграция с Росрыболовством.
Штрафы за нарушения для производителя составят до 300 тысяч рублей.
