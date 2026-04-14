Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские маркетплейсы с 1 октября проверят все товары на безопасность

Покупатели часто сталкиваются с несоответствием предложенных и доставленных товаров.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 октября в России маркетплейсы будут обязаны автоматически проверять товары на качество и безопасность, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».

Новые требования обсудили накануне комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства в сфере государственного и муниципального контроля. По словам председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, не редкость, когда обещанные продавцом товары не соответствуют реальности. Он отметил, что это, в том числе, несет риски для здоровья.

Помимо введения автоматизированной проверки для маркеплейсов, изменения коснутся и системы мониторинга товаров «Честный знак» — в нее введут возможность сверки объёмов. Если расхождение будет более, чем на 5%, товар заблокируется на кассе. В случае с водой, ее не получится продать, если система покажет, что на добычу нет лицензии. Можно будет проверить и происхождение рыбы за счет интеграция с Росрыболовством.

Штрафы за нарушения для производителя составят до 300 тысяч рублей.

Напомним, мошенники активизировались в украденных аккаунтах продавцов маркетплейсов.