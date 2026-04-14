«Зачем детям портить праздник»: казахстанцы продолжают готовиться к выпускным, несмотря на запрет

По данным телеканала, в ресторанах почти нет свободных дат для банкетов
Родители начали бронировать банкетные залы для выпускного вечера еще в марте. Заведения придумывают специальное меню и акции, чтобы привлечь как можно больше гостей.
Цены и акции
Руководитель сети ресторанов Гульнар Кенескызы рассказала, что цены на банкет варьируются от 16 до 25 тысяч тенге. В эту сумму входит полностью весь стол: закуски, салаты и горячее. Для выпускного вечера формируется отдельное меню.
Гульнар Кенескызы также отметила, что в каждом классе есть дети из многодетных семей и мамы-одиночки, которые не могут позволить себе такие расходы. Она попросила администраторов ресторанов выделять четыре-пять мест бесплатно на такие мероприятия.
Ведущие и конкурсы
Ведущие, такие как Алишер Кияков, проводят мероприятия для выпускников уже более шести лет. Июнь — один из самых популярных периодов для заказов. Несмотря на то, что его услуги стоят около 500 тысяч тенге, звонки начали поступать еще в декабре.
Алишер Кияков поделился, что он готовит самые актуальные конкурсы, отбивки и песни для дискотек. Он также отметил, что на любом выпускном должна быть битва поколений, где мамы соревнуются с детьми.
Праздничный образ
Выпускники уделяют большое внимание своему праздничному образу. Многие берут платья в аренду, что стоит около 30 тысяч тенге. Покупка или пошив платья обойдется значительно дороже — минимум в 200 тысяч тенге.
Средняя стоимость выпускного на одного школьника, включая ресторан, ведущего и наряд, составляет около 80 тысяч тенге. Однако в эту сумму не входят дополнительные расходы, такие как лимузин, артисты, макияж и прически.
Мнения родителей
Алия Таппергенова, мама выпускника, поделилась, что семья ждет окончания школы с нетерпением, но не планирует устраивать пышный праздник. Она считает, что не все семьи в классе могут позволить себе такие расходы, и что после вручения аттестата у детей начнется бешеная гонка на поступление в университеты, и они не будут отдыхать на протяжении нескольких месяцев.
Законодательство
Конкретного наказания за проведение выпускных торжеств не предусмотрено. Штраф может грозить только в случае, если несовершеннолетний окажется после 10 вечера без сопровождения взрослых.