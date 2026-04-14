Вернут ли деньги за билет, если ты заболел и не сможешь прийти на концерт?

«В случае отказа покупателя от посещения концерта по его инициативе при возврате билета он имеет право за десять дней до мероприятия вернуть 100% цены, за пять дней — не менее 50%, за три дня — не менее 30%. Менее чем за три дня организация вправе не возмещать посетителю стоимость билета, — рассказывает начальник отдела информационного сопровождения Роспотребнадзора Светлана Лямченкова. — В случае отказа покупателя от посещения мероприятия в связи с документально подтверждёнными обстоятельствами, связанными с болезнью, посетителю с паспортом нужно обратиться к организатору мероприятия с соответствующим заявлением не позднее дня проведения концерта».