Вернут ли деньги за билет, если ты заболел и не сможешь прийти на концерт?

О тонкостях оформления возврата рассказала специалист Роспотребнадзора.
Многие из нас, узнав о концерте любимой группы, заранее приобретают билеты на него. Но что делать, если за несколько дней до события заболел и не сможешь прийти?
«В случае отказа покупателя от посещения концерта по его инициативе при возврате билета он имеет право за десять дней до мероприятия вернуть 100% цены, за пять дней — не менее 50%, за три дня — не менее 30%. Менее чем за три дня организация вправе не возмещать посетителю стоимость билета, — рассказывает начальник отдела информационного сопровождения Роспотребнадзора Светлана Лямченкова. — В случае отказа покупателя от посещения мероприятия в связи с документально подтверждёнными обстоятельствами, связанными с болезнью, посетителю с паспортом нужно обратиться к организатору мероприятия с соответствующим заявлением не позднее дня проведения концерта».
По данным специалиста, к заявлению необходимо приложить оригинал неиспользованного билета (либо распечатанные копии электронного билета и чека), копию листка нетрудоспособности (или справки), выданного медицинской организацией и подтверждающего факт заболевания. «Допускается предоставление медицинских документов в течение 14 дней со дня проведения мероприятия при условии, что заявление о возврате в связи с болезнью и иные документы были представлены не позднее дня проведения события», — уточняет Светлана Лямченкова.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, как покупателю отстоять свои права в магазине. В этом материале собрали для вас ответы на пять популярных вопросов потребителей.