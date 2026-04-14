Европа выдвинула новому премьеру Венгрии Петеру Мадьяру 27 условий: о чем речь

Страны ЕС ждут от победившего на выборах в Венгрии оппозиционера Петера Мадьяра выполнения 27 условий. Это необходимо для того, чтобы Венгрия получила доступ к финансированию со стороны ЕС в объеме около 35 млрд евро. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
По словам представителя ЕК, около 35 млрд евро венгерских средств из фондов ЕС заморожены. Причина — споры с Брюсселем и отказ премьер-министра Виктора Орбана осуществить реформы, которых требует ЕС.
Около 18 млрд евро из этой суммы ЕС заблокировал из-за того, что посчитал это нарушением верховенства права, высокими коррупционными рисками и атакой на независимость судов.
Еще свыше 17 млрд евро планировалось выдать в качестве оборонных кредитов по низкой процентной ставке.
«Для разблокировки этих средств Венгрии потребуется выполнить 27 условий, включая антикоррупционные проверки и отмену решений времен Орбана, которые были сочтены нарушениями правил ЕС», — передает газета.
Согласно изданию, Еврокомиссия сразу после победы Мадьяра на выборах потребовала от него восстановить связи с Украиной и начать реформы ради разблокировки средств. Как отметил анонимный дипломат, в ЕС ждут от Будапешта также судебной реформы, реформы спецслужб и смены руководства крупных госструктур.
Теперь в ЕС рассчитывают, что новые венгерские власти снимут вето с кредита Украине на €90 млрд и с 20-го пакета санкций против РФ. Кроме этого, европейские страны хотят, чтобы Венгрия отказалась от требований по «Дружбе» и согласилась на переговоры о членстве Украины в ЕС.
Согласно изданию, Мадьяр планирует посетить с первым иностранным визитом Варшаву и Вену, а Брюссель — позже. Однако источники утверждают, что он намекал на возможность визита в Брюссель еще до инаугурации, чтобы поговорить о замороженных деньгах.
На прошедших в воскресенье выборах в Венгрии при обработке 98,9% голосов победила партия «Тиса» Петера Мадьяра. Она получит 138 мандатов из 199, что дает ей конституционное большинство. «Фидес» Виктора Орбана, идущая второй, — 55 мест.