Ici: на побережье Франции выбросило более 45 тыс. тупиков за три месяца

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Более 45 тыс. птиц тупиков выбросило на Атлантическое побережье Франции в период с середины декабря 2025 года по середину марта 2026. Об этом 13 апреля сообщила радиостанция Ici со ссылкой на подсчеты «Лиги защиты птиц» (LPO).
По ее информации, тупики составляют около 96% от общего числа птиц, собранных на Атлантическом побережье страны.
«Это массовое выбрасывание птиц на берег — редкое, но не исключительное явление: аналогичное событие уже наблюдалось в 2014 году, когда погибло около 50 тыс. тупиков», — заявил руководитель подразделения LPO Камиль Робер, чьи слова приводит радиостанция.
Отмечается, что птицы, вероятнее всего, погибли в результате сильных зимних ветров и штормов.
В феврале радиостанция сообщала о ситуации с выброшенными на побережье тупиками, указывая на продолжающуюся череду штормов со скоростью ветра более 100 км/ч, создающих сильные волны в океане, в результате чего птицы не могли кормиться и, вероятнее всего, затем погибали.