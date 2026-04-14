Вэнс: США могут сворачивать операцию против Ирана, так как достигли целей

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей в Иране, по его словам, военную операцию можно завершать.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей военной операции в Иране.

Он уточнил, что операцию можно завершать.

«Думаю, мы в ситуации, когда мы достигли своих целей. Мы можем начать сворачивать операцию. Я бы предпочёл, чтобы мы свернули её через большие и успешные переговоры», — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Вэнс отметил, что «мяч в вопросе начала переговоров находится на стороне Ирана».

Напомним, переговоры Ирана и Соединённых Штатов состоялись в Исламабаде. Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи рассказал, что стороны не достигли согласия по нескольким ключевым вопросам.

По словам Вэнса, США на переговорах в Пакистане сделали иранской стороне «последнее и наилучшее предложение».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше