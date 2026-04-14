В Хабаровске раскрыли аферу с продажей несуществующей строительной техники.

По версии следствия, 49-летний житель Новосибирска организовал схему с продажей несуществующего мини-экскаватора. Получив от покупателя денежный перевод, подозреваемый распорядился средствами по своему усмотрению и прекратил общение. Как уточнили в региональном управлении МВД, задержание фигуранта произошло в Приморском крае в ходе оперативно-разыскных мероприятий.