В Хабаровске раскрыли аферу с продажей несуществующей строительной техники.

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов раскрыли дело о дистанционном мошенничестве при продаже строительной техники. Жертвой злоумышленника стал житель Матвеевки, лишившийся 120 тысяч рублей, как сообщает пресс-служба полиции по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По версии следствия, 49-летний житель Новосибирска организовал схему с продажей несуществующего мини-экскаватора. Получив от покупателя денежный перевод, подозреваемый распорядился средствами по своему усмотрению и прекратил общение. Как уточнили в региональном управлении МВД, задержание фигуранта произошло в Приморском крае в ходе оперативно-разыскных мероприятий.
У предполагаемого преступника, имеющего судимость за мошенничество, изъяты смартфон и компьютерное оборудование. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают возможную причастность мужчины к совершению аналогичных преступлений на территории Дальнего Востока.
