В Комсомольске-на-Амурске стартовали санитарные пятницы

По распоряжению главы Комсомольска Дмитрия Заплутаева в городе начались санитарные пятницы, на которых сотрудники муниципалитета, работники муниципальных предприятий и учреждений выходят на уборку улиц, сообщает пресс-служба администрации города.
«Первая такая пятница прошла 10 апреля. Работники администрации города убирали собранный мусор на ряде центральных улиц города. Следующая санитарная пятница пройдёт 17 апреля», — говорится в сообщении.
Санитарные пятницы — это подготовительный этап к Всероссийскому субботнику по весенней уборке и очистке города, который пройдёт 25 апреля в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению президента страны Владимира Путина.
Глава города Дмитрий Заплутаев и депутаты городской Думы призывают комсомольчан принять участие в субботнике, чтобы помочь коммунальным службам оперативно убрать город и сделать его чистым и опрятным.
Основные усилия участникам уборки необходимо сосредоточить на сборе бытового мусора: бумаги, пластика, бутылок, банок, пакетов и сорванных ветром веток. Собранные пакеты с мусором нужно складывать ближе к проезжей части, чтобы они были заметны, и их удобнее было вывозить.
Предприятия и организации могут сами организовать вывоз собранного на субботнике мусора на временные перевалочные базы на ул. Радищева, 4 в Ленинском округе и ул. Северное шоссе, 4 — в Центральном. Они будут работать бесплатно в день субботника с 8:00 до 20:00. При этом на них будет приниматься только мусор, собранный в ходе субботника.
В день субботника будут работать муниципальные административно-технические инспекции. Их специалисты будут выписывать предписания и штрафы тем, кто не следит за чистотой на своей территории и не убирает мусор.
