Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае суд прекратил дело о краже из-за раскаяния

Обвиняемый возместил ущерб и помог следствию.

В Хабаровском крае суд прекратил уголовное дело о краже в связи с деятельным раскаянием обвиняемого — сообщает канал «Суды Хабаровского края».

Речь идёт о сотруднике пункта выдачи заказов, который на протяжении года похищал имущество организации. По данным суда, с января 2025 года по январь 2026 года мужчина тайно присваивал имущество работодателя и распоряжался им по своему усмотрению.

В ходе разбирательства он подал ходатайство о прекращении дела. Суд установил, что обвиняемый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, признал вину, добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию преступления, выдал похищенное и полностью возместил ущерб.

Несмотря на возражения стороны обвинения и представителя потерпевшего, суд пришёл к выводу, что в результате деятельного раскаяния обвиняемый перестал представлять общественную опасность. Уголовное дело прекращено.