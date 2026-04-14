В Хабаровском крае суд прекратил дело о краже из-за раскаяния

В Хабаровском крае суд прекратил уголовное дело о краже в связи с деятельным раскаянием обвиняемого — сообщает канал «Суды Хабаровского края».
Речь идёт о сотруднике пункта выдачи заказов, который на протяжении года похищал имущество организации. По данным суда, с января 2025 года по январь 2026 года мужчина тайно присваивал имущество работодателя и распоряжался им по своему усмотрению.
В ходе разбирательства он подал ходатайство о прекращении дела. Суд установил, что обвиняемый ранее не судим, впервые совершил преступление небольшой тяжести, признал вину, добровольно явился с повинной, способствовал раскрытию преступления, выдал похищенное и полностью возместил ущерб.
Несмотря на возражения стороны обвинения и представителя потерпевшего, суд пришёл к выводу, что в результате деятельного раскаяния обвиняемый перестал представлять общественную опасность. Уголовное дело прекращено.