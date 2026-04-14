Родители красноярских школьников написали ЕГЭ по русскому языку

Напомним, в этом ЕГЭ будут сдавать более 16 тысяч участников, из них выпускников этого года — 15139 человек. Для них будут организовано 165 пунктов проведения экзамена (ППЭ). А обеспечивать работу ППЭ будут более 8 тысяч человек. Основная волна ЕГЭ в этом году стартует с 1 июня. В этот день ребята напишут экзамены по истории, литературе и химии. Самыми популярными предметами по выбору ЕГЭ стали: профильная математика — ее выбрали почти 7 тысяч ребят, обществознание планируют сдавать 5812 человек и информатику — 3216 участников.