Родители красноярских школьников написали ЕГЭ по русскому языку

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский край присоединился к Всероссийской акции «“Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями” — в этом году она проводится в регионе в юбилейный десятый раз.
Пункт сдачи экзамена организовали на базе гимназии № 14. Участникам предложили написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. За 30 минут необходимо было выполнить 10 заданий из первой части и написать небольшое сочинение объемом не менее 100 слов. Процедура такая же, как и у детей: взрослые прошли регистрацию, оставили личные вещи, за парты сели по одному, с собой взяли только паспорта и ручки.
Вместе с родителями красноярских школьников пробный ЕГЭ написала министр образования края Татьяна Гридасова. По ее словам, цель акции — не проверка знаний мам и пап, а ознакомление взрослых с процедурой сдачей ЕГЭ: «Важно показать именно взрослым, что процедура сдачи ЕГЭ — максимально прозрачна и объективна, что все дети находятся в равных условиях, а задания не выходят за рамки школьной программы. И эта акция — прекрасная возможность продемонстрировать мамам и папам как пройдет экзамен у их детей. А это значит, что родители смогут правильно настроить своего ребенка перед итоговыми испытаниями, снять лишнее эмоциональное напряжение в период экзаменационной кампании».
В Красноярском крае Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» стартовала в апреле. Она проходит во всех муниципальных округах. На сегодняшний день к ней присоединились более тысячи мам и пап, отмечает пресс-служба краевого минобоазования. Работа с родительским сообществом — одна из задач нацпроекта «Молодежь и дети».
Напомним, в этом ЕГЭ будут сдавать более 16 тысяч участников, из них выпускников этого года — 15139 человек. Для них будут организовано 165 пунктов проведения экзамена (ППЭ). А обеспечивать работу ППЭ будут более 8 тысяч человек. Основная волна ЕГЭ в этом году стартует с 1 июня. В этот день ребята напишут экзамены по истории, литературе и химии. Самыми популярными предметами по выбору ЕГЭ стали: профильная математика — ее выбрали почти 7 тысяч ребят, обществознание планируют сдавать 5812 человек и информатику — 3216 участников.