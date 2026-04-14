Они умирают: США и Великобритания заняли последние места по выживаемости пациентов из 22 стран

США и Великобритания заняли последние места в рейтинге 22 развитых стран по показателям смертности пациентов, которой можно было избежать при условии оказания медпомощи своевременно и эффективно. Рейтинг публикует издание The Daily Telegraph. Он был сформирован Институтом исследований государственной политики Великобритании.
Сообщается, что Великобритания находится на предпоследнем месте списка, здесь в 2023 году на каждые 100 тысяч человек умерли более 70 пациентов, смерть которых могла быть предотвращена. В США, которые стоят на последней ступени рейтинга, этот показатель составляет 95.
Возглавляет рейтинг Швейцария, здесь количество таких смертей составляет порядка 34.
Одной из причин такой ситуации в Великобритании издание называет нехватку диагностического оборудования.
Тем временем в британских больницах складывается настоящая кризисная ситуация: пациенты вынуждены ожидать экстренной медицинской помощи более двух суток.