«Их тут чайки долбят»: десятки живых цыплят выбросили на мусорку в Петропавловске

Как они оказались на мусорке, неизвестно. «Привез сегодня мусор на свалку, слышу — цыплята пищат. Вот так вот вывезли, видать, с птицефабрики яйца. И вывезли живых цыплят, выкинули на свалку. Их тут чайки долбят… Кричат цыплята», — рассказал автор ролика.
Он же забрал пернатых домой. Сейчас ветинспекторы ищут тех, кто вывез яйца, птиц и скорлупу на свалку, поскольку это биологические отходы, которые необходимо утилизировать в специальных местах.
В числе подозреваемых — несколько местных птицефабрик. Отметиться в ветинспекции нужно и спасителю цыплят, чтобы избежать штрафа. Насколько пернатые безопасны для окружающих, решат специалисты.
«Все эти биологические отходы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством, то есть утилизируют биологические отходы либо в инсинераторах, либо в скотомогильниках. Согласно статье 25 Закона “О ветеринарии”, физические лица должны оповещать ветеринарную службу в обязательном порядке о приобретённых животных либо о приобретённых суточных цыплятах, птице. В случае неоповещения, да, существует административная ответственность», — рассказала руководитель отдела управления ветеринарии акимата СКО Наталья Тараканова.