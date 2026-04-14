Более 140 км дорог отремонтируют в Хабаровском крае в 2026 году

Благодаря президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в Хабаровском крае отремонтируют более 140 км дорожной сети региона: 58 участков автомобильных дорог и 4 искусственных сооружения, из них на дорогах краевого и межмуниципального значения обновят 16 объектов протяженностью более 105 км и 3 искусственных сооружения общей протяженностью 190 погонных метров, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Как уточнили в краевом Минтрансе, на обновление улично-дорожной сети в нашем регионе направлено более 7,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.
В ряде населенных пунктах работы уже стартовали. Например, в Хабаровске в нормативное состояние приведут более 6 км улично-дорожной сети и 150 погонных метров путепроводной развязки. Ключевым объектом станет улица Серышева от улицы Тургенева до улицы Воронежской. Участок отремонтируют в два этапа. Первый — в этом году, второй — в 2027.
Кроме того, губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным поставлена задача максимального сокращения сроков ремонта Проспекта 60-летия Октября. В текущем сезоне будет отремонтировано 1,8 км на участке от переулка Гаражного до улицы Большой.
Также дорожные работы пройдут на бульваре Москвитина, улице Запарина (от улицы Ленина до переулка Конечного) и улице Шеронова (от улицы Ленина до Уссурийского бульвара). На улице Выставочной работы уже завершены.
Комсомольск-на-Амуре приступил к ремонту запланированных на этот год объектов ещё в прошлом году. Прошлой осенью подрядчики зашли на улицу Водонасосную на участке от улицы Культурной в сторону лыжной базы «Снежинка», успели завершить модернизацию освещения на Магистральном и Комсомольском шоссе. Перечисленные участки завершат в текущий дорожный сезон. Также в планах ремонт Московского проспекта от улицы Культурной до здания станции скорой медицинской помощи, улицы Пермская и Пропарочная. Всего отремонтируют 9 объектов общей протяженностью 4,7 км.
Обновление в районах.
В Хабаровском районе приведут в порядок 8 участков дорог общей протяжённостью 6,5 км. Обновление затронет подъезд к селу Чёрная Речка на участке от моста до выезда на федеральную трассу, улицу Набережную в селе Сосновка, улицу Даурскую в селе Ильинка, дороги в квартале «Солнечный город» в селе Мирное, улицу Украинскую и переулок Комсомольский в селе Дружба, а также улицу Амурскую в селе Осиновая Речка.
Советская Гавань в нынешнем дорожном сезоне приступит к ремонту улиц Ленина, Пушкина, Сахалинской, Восточной, Арсеньева, Бошняка, Киевской, Первомайской, Инженерной, Пограничной, Полины Осипенко, Колесниченко, а также на Гаражном проезде. Всего — 9 км улично-дорожной сети.
В Амурске отремонтируют более 5,5 км автодорог. Одним из важнейших объектов станет Западное шоссе — въездная дорога в город. Также ремонтные работы пройдут на Комсомольском и Октябрьском проспектах, по улице Вокзальной на станции Мылки.
Продолжится строительство автомобильной дороги к будущему пункту пропуска на острове Большой Уссурийский. Протяженность новой магистрали составит чуть более 4 км. Работы идут с опережением графика на 11 месяцев.
Не просто цифры.
«Президентский нацпроект “Инфраструктура для жизни” — это не просто цифры в отчётах, а реальные дела, которые видят и чувствуют люди. Каждый отремонтированный участок, каждый новый тротуар или безопасный переход — это конкретное улучшение качества жизни наших жителей. Мы получаем обратную связь: люди пишут, отмечают на встречах, что дороги стали ровнее, поездки — комфортнее и безопаснее. Особенно важно, что изменения происходят не только в краевой столице, но и в малых городах, и в сёлах. Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы каждый рубль был вложен с максимальной отдачей. И мы видим: там, где завершаются работы, действительно меняется облик улиц, повышается пропускная способность, снижается аварийность. Жители это замечают — и это лучшая оценка нашей работы. Впереди ещё много задач, но мы движемся в графике, контролируем качество и будем делать всё, чтобы дорожная инфраструктура края соответствовала современным стандартам и запросам людей», — подчеркнули в Минтрансе Хабаровского края.
В профильном ведомстве добавили, что в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в этом году выделена рекордная сумма — 400 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем в 2025 году. На средства субсидии муниципалитетами запланированы обустройство 22,5 тысяч кв. м тротуаров и 54 пешеходных переходов, установка свыше тысячи дорожных знаков и 12 автобусных остановок. Отметим также, что Дмитрий Демешин дал поручение обратить внимание на просьбу работников «Хабаровского судостроительного завода» об обустройстве тротуаров и автобусной остановки в районе улиц Суворова — Павла Морозова. Часть субсидии будет направлена на эти цели. Всего в 2026 году безопасность дорожного движения повысят 31 муниципальное образование региона.
Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на автодорогах региона было обновлено 49 объектов — это 33 участка шоссе и 16 искусственных сооружений. Протяженность последних составила свыше 1040 погонных метров, автомобильных дорог — 96 км.