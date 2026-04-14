Антипрививочников внесут в единый реестр Минздрава

В России хотят создать единый реестр для учета граждан, отказавшихся от прививок. В Минздраве заявили, что никаких проблем создавать антипрививочникам не будут. Единая информационная база нужна для планирования разъяснительной и просветительской работы.
Ранее Минздрав РФ опубликовал проект приказа о создании федерального регистра вакцинированных граждан. Если инициативу одобрят, то реестр заработает с 1 сентября 2028 года. Работать он будет в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.
В базе данных будет храниться информация о россиянах, сделавших прививку, отказавшихся от неё или получивших медицинский отвод. В Минздраве подчеркивают, что сведения будут использоваться для планирования работы федеральных ведомств, в том числе и просветительско-разъяснительной. Каких-либо мер против антипрививочников не будет.
Эксперты напоминают, что по закону россиян не могут принуждать к вакцинации. Но некоторые профессии требуют обязательной вакцинации из-за повышенного риска. В этом случае работодатель вправе отказать в приеме на работу. Также прививки могут потребовать в детский лагерь или детский сад.
Специалисты также отмечают еще один эффект от единого реестра — защита от поддельных справок о прививках. К примеру, родители не смогут отправить в детский лагерь непривитого ребенка с липовой справкой, пишет «Ъ».