Парковочные зоны подорожают в Астане

По данным телеканала, с 12 июля оплату за стоянку вдоль улиц Астаны будут взимать в зависимости от спроса.
Вероятнее всего, существенная часть уличных парковок подорожает:
В местах с наибольшим спросом за час стоянки нужно будет платить 200 тенге.
В зонах со средним спросом стоимость составит 150 тенге.
Где автомобили оставляют ещё реже, за час стоянки будут брать 100 тенге.
Всё это относится к платным уличным парковкам вдоль дорог.
При этом для некоторых граждан места для их автомобилей останутся бесплатными. К ним относятся:
ветераны Великой Отечественной войны,
лица с инвалидностью,
участники боевых действий,
многодетные матери,
граждане, пострадавшие вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне,
владельцы электромобилей,
жители домов, под окнами которых находятся платные парковки.