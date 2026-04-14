Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парковочные зоны подорожают в Астане

Изменения ждут столичных водителей с июля этого года — все парковочные слоты в Астане поделят на три зоны. Цены на них будут отличаться, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

По данным телеканала, с 12 июля оплату за стоянку вдоль улиц Астаны будут взимать в зависимости от спроса.

Вероятнее всего, существенная часть уличных парковок подорожает:

  • В местах с наибольшим спросом за час стоянки нужно будет платить 200 тенге.

  • В зонах со средним спросом стоимость составит 150 тенге.

  • Где автомобили оставляют ещё реже, за час стоянки будут брать 100 тенге.

Всё это относится к платным уличным парковкам вдоль дорог.

При этом для некоторых граждан места для их автомобилей останутся бесплатными. К ним относятся:

  • ветераны Великой Отечественной войны,

  • лица с инвалидностью,

  • участники боевых действий,

  • многодетные матери,

  • граждане, пострадавшие вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне,

  • владельцы электромобилей,

  • жители домов, под окнами которых находятся платные парковки.